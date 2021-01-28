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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Genelge yayımlandı! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? Genelge yayımlandı! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? Dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Türkiye genelinde salgına ilişkin bazı tedbirler uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 28.01.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 10:23
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtlamanın detayları belli oldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 30-31 OCAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Buna göre, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?
Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.