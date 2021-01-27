Türkiye'de salgın başladığından bu yana çeşitli önlemlerle yayılımın önlenmeye çalışıldığını, bunda önemli mesafeler katedildiğini belirten Şener, şöyle devam etti:

"Salgının başından beri aslında İsviçre peyniri benzetmesi yaparak, birden çok önlemin bir arada yapılması gerektiğini söylemiştik. Neydi bunlar? Maske, mesafe, el hijyeni. Bunların dışında da kapalı alanlarda kalabalıklaşmamaktı. Aşının da gelmesiyle ve aktif olarak uygulanmaya başlamasıyla elimizde bir kozumuz daha oldu tabiri caizse.