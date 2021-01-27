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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son gelişmeler: Şubat ayında yasaklar bitecek mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Genelge... Son gelişmeler: Şubat ayında yasaklar bitecek mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Genelge...
Şubat ayında yasaklar bitecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlamasının ardından günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sürüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. İşte, Şubat ayında yasaklar bitecek mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Genelge...
Giriş Tarihi: 27.01.2021 20:31 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 20:31
Şubat ayında yasaklar bitecek mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının sonuna geldiğimiz dönemde vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Aşılama uygulaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, Şubat ayında yasaklar bitecek mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞUBAT AYINDA YASAKLAR BİTECEK Mİ?
Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor. Kısıtlama ile ilgili yeni kararlar Kabine toplantısında alınacak. Toplantı tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
"KOVİD-19 VAKA SAYISININ DÜŞMESİ REHAVETE YOL AÇMAMALI"
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yaptığı açıklamada, aşılamaların başlaması ve halkın tedbir konusundaki duyarlılığının artmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını rakamlarında düşüşler yaşanmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Türkiye'de salgın başladığından bu yana çeşitli önlemlerle yayılımın önlenmeye çalışıldığını, bunda önemli mesafeler katedildiğini belirten Şener, şöyle devam etti:
"Salgının başından beri aslında İsviçre peyniri benzetmesi yaparak, birden çok önlemin bir arada yapılması gerektiğini söylemiştik. Neydi bunlar? Maske, mesafe, el hijyeni. Bunların dışında da kapalı alanlarda kalabalıklaşmamaktı. Aşının da gelmesiyle ve aktif olarak uygulanmaya başlamasıyla elimizde bir kozumuz daha oldu tabiri caizse.
Aşıyı yaygınlaştırdıkça toplumda uygulamayı artırdıkça bu önlemlerin daha da faydasını göreceğiz. Dolayısıyla bu, aşılanmış kişilerin maskelerini çıkararak, mesafeye uymayarak dışarıda gezmesi demek değil. Hiç unutmamamız gereken bir şey var, antikor yanıtı her ne kadar aşı uygulama sonrası oluşsa dahi virüsü almanızı engellemez. Virüsü almayı engelleyecek tek şey aslında maske, mesafe ve el hijyeni üçlemesini hiç ihmal etmememiz."