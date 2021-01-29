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Milyonlar dikkat! 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmen açıklandı
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. İlki geçtiğimiz yıl uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama geldi. Peki, 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 13:27
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