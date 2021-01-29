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Milyonlar dikkat! 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmen açıklandı

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. İlki geçtiğimiz yıl uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama geldi. Peki, 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.01.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 13:27
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Milyonlar dikkat! 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmen açıklandı

30 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Titizlikle yürütülen koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler devam ediyor. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından kısıtlamaların kalkacağı tarihi araştırmaya başlayan vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Milyonlar dikkat! 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmen açıklandı

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 OCAK...

İçişleri Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar kısıtlamaların devam edeceğini duyurdu. Buna göre, 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama tam 56 saat sürecek.

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Milyonlar dikkat! 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmen açıklandı

TEDBİRLERE UYUMSUZLUK KOVİD-19 SALGININDA ÜÇÜNCÜ ZİRVE RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Ankara Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı olarak da görev yapan Doç. Dr. Kayıpmaz, AA muhabirine, Türkiye'deki koronavirüs seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele sürecinde Türkiye'de bir süredir çeşitli kısıtlamaların ve tedbirlerin uygulandığına işaret eden Kayıpmaz, bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığını ve restoran, kafe gibi işletmelerde oturarak müşteri kabulüne izin verilmediğini hatırlattı. Kayıpmaz, "Tüm bu tedbirler, vaka, ağır hasta ve vefat sayılarının düşmesinde büyük bir etken." değerlendirmesinde bulundu.

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Milyonlar dikkat! 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmen açıklandı

Türkiye'de toplumsal bağışıklama için aşılama sürecinin de başladığını anımsatan Kayıpmaz, "Ancak henüz toplumun bir bölümüne yapılabildi. Kişiler aşılandıktan sonra toplumdaki bağışıklık oranı daha yüksek seviyeye çıkıncaya kadar bir süre daha tedbirleri yaşamaya devam etmek durumundadır." uyarısında bulundu.

Kayıpmaz, vaka sayısında bir süre önce görülen azalmanın tedbir ve kısıtlamalara uyuma bağlı olduğunu dile getirerek, "Şu anda biz aşıların etkisini değil, kısıtlama ve kapatmaların etkisini görüyoruz." diye konuştu.

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Milyonlar dikkat! 30 Ocak Cumartesi yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmen açıklandı

Ocak, şubat ve mart aylarının farklı üst solunum yolu hastalıkları açısından da riskli olduğunun altını çizen Kayıpmaz, "Kış aylarında insanlar daha çok kapalı ortamlarda vakit geçirir, bu ortamlar kötü havalandırılabilir ve bu ortamlarda kalabalık oluştuğunda hastalık kendine yayılmak için gereken fırsatı bulur." ifadelerini kullandı.

Son günlerde azalan seyrin tekrar yükselişe geçtiğinin gözlendiğine dikkati çeken Kayıpmaz, şöyle devam etti:

"Koronavirüs Tablosu'na baktığımızda, yapılan testlere göre pozitiflik oranı 25 Ocak'ta 3,7 iken bu oran 26 Ocak'ta yüzde 3,9'a çıktı ve önceki gün itibarıyla da yüzde 4,1'e yükseldi. Dün de bu oran yüzde 4,20 oldu. Bu durumda salgının durağan eğrisi şu anda başını yukarı doğru az da olsa çevirmiş durumda."