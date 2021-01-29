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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi |Video

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Giriş: 29.01.2021 20:40
Güncelleme:29.01.2021 20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan mutasyon açıklaması... Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs mutasyonuna karşı dikkatli olunma çağrısında bulundu.

Avrupa'daki vaka artışının etmenlerinden birinin mutasyonlu Kovid-19 varyantı olduğuna dikkat çeken Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısını açıkladı.

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Buna göre, Türkiye'de 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi, 17 şehirde İngiltere varyantı görüldü.

Koca, paylaşımının devamında "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak." ifadelerini kullandı

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