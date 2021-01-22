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FETÖ şüphelileri KKTC’den Türkiye'ye getirildi

Son dkaika haberleri... ’nün yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında ’de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker uçakla ’a getirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 60 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınan 6 muvazzaf asker uçakla İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolü için Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından getirildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor.

FETÖ şüphelileri KKTC’den Türkiyeye getirildi FETÖ ŞÜPHELİLERİ KKTC'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

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