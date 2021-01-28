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İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye gelecek

İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı , 'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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