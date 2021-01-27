Başkan Erdoğan'dan kısıtlamalar hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kısıtlamalar kalkacak mı?" sorusuna, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız" ifadesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

Basın mensuplarının 'Kısıtlamalar kalacak mı?' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız" açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde hafta içi saat 21.00'de - 05.00 arasında, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İlki geçen sene Aralık ayında gerçekleştirilen hafta sonu yasağının bir önceki hafta sonu yedincisi uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.