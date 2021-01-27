İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'a öğle saatlerinden sonrası için flaş kar uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda ise "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Verilere göre güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.