İstanbul'da kar yağışı başladı! İstanbul'a öğle saatlerinden sonrası için flaş kar uyarısı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji'den yapılan İstanbul'a kar uyarısı etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde Trakya'da başlayan kar, İstanbul'a giriş yaptı. Hava sıcaklığının da düşmesi beklenen İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı uyarısında bulunuldu. İstanbul'daki kar yağışı Silivri'den sonra Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde de etkisi gösterdi.
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından milyonların beklediği kar yağışı İstanbul'da başladı. Silivri'nin köylerinde etkili olan kar yağışının öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur olarak etkisini artıracağı belirtildi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
TRAKYA'DAN İSTANBUL'A GELDİ
Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah yoğun olması bekleniyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Öte yandan Silivri'nin yüksek kesimlerinde sabahtan itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.
KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmini raporunda, İstanbul'da 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günleri karla karışık yağmur etkili olacağı belirtilmişti.
Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda ise "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olmaya devam ederken Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın kentin genelinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Verilere göre güneyli yönlerden (Lodos) fırtına şeklinde 30-65km/s aralığında hızla esen rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini daha da arttırarak (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.
TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.
3 İLÇEDE KAR BAŞLADI
Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.