Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu
Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı." denildi.
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SON DAKİKA: Ankara Emniyet Müdürlüğünden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı olayı hakkında yeni bir açıklama yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü, "Olayla ilgili 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı." dedi.
Açıklamada, şüphelilerin müdürlükteki işlemler sonrası Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği kaydedildi.