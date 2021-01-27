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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı 'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı." denildi.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu

SON DAKİKA: Ankara Emniyet Müdürlüğünden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı olayı hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, "Olayla ilgili 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı." dedi.

Açıklamada, şüphelilerin müdürlükteki işlemler sonrası Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği kaydedildi.

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