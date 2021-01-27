27 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Tabela yola devrildi! Trafik kazası meydana geldi

Son dakika haberine göre; - bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaptı. Tabelanın ekipler tarafından kenara çekilmesinin ardından durma noktasına gelen açıldı.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: Tabela yola devrildi! Trafik kazası meydana geldi

- bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi.

Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaparken trafikte aksama meydana geldi.

TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi. Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen iki araç kaza yaptı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Ekiplerin tabelayı kaldırma çalışmaları devam ederken, durma noktasına gelen açıldı.

Yön tabelası yola devrildi! Trafik durma noktasına geldi YÖN TABELASI YOLA DEVRİLDİ! TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

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