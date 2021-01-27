Son dakika: Tabela yola devrildi! Trafik kazası meydana geldi
Son dakika haberine göre; TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaptı. Tabelanın ekipler tarafından kenara çekilmesinin ardından durma noktasına gelen trafik açıldı.
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TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi.
Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaparken trafikte aksama meydana geldi.
TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarında rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi. Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen iki araç kaza yaptı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Ekiplerin tabelayı kaldırma çalışmaları devam ederken, durma noktasına gelen trafik açıldı.