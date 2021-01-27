27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adı taciz skandalına karışan CHP'li başkan Necmi Sıbıç görevi bıraktı

Adı taciz skandalına karışan CHP'li başkan Necmi Sıbıç görevi bıraktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2021 14:15
Güncelleme:27.01.2021 14:51
Son dakika haberi... Giresun'da adı taciz skandalına karışan CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç, skandalın ortaya çıkarmasının ardından görevi bıraktı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Son dakika haberi... Giresun'da adı taciz skandalına karışan CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç, skandalın ortaya çıkarmasının ardından görevi bıraktı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Adı taciz skandalına karışan CHPli başkan Necmi Sıbıç görevi bıraktı ADI TACİZ SKANDALINA KARIŞAN CHP'Lİ BAŞKAN NECMİ SIBIÇ GÖREVİ BIRAKTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li başkan görevi bıraktı
CHP'li başkan görevi bıraktı
Kısıtlamalar kalkacak mı?
Kısıtlamalar kalkacak mı?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan erken seçim cevabı! Haziran 2023'e kadar bekleyecekler
Başkan Erdoğan'dan erken seçim cevabı! Haziran 2023'e kadar bekleyecekler
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na militan tepkisi!
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na militan tepkisi!
Başkan Erdoğan'dan ekonomi ve yargıda reform mesajı
Başkan Erdoğan'dan ekonomi ve yargıda reform mesajı
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Bir dönem sona eriyor: Marketlerde yeni düzen
Bir dönem sona eriyor: Marketlerde yeni düzen
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Yüzlerce markaya fahiş fiyat cezası
Yüzlerce markaya fahiş fiyat cezası
Başkan Erdoğan'dan İslam düşmanlığına sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan İslam düşmanlığına sert tepki!
Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor
Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanıyor
Daha Fazla Video Göster