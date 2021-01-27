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Adı taciz skandalına karışan CHP'li başkan Necmi Sıbıç görevi bıraktı
Son dakika haberi... Giresun'da adı taciz skandalına karışan CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç, skandalın ortaya çıkarmasının ardından görevi bıraktı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Son dakika haberi... Giresun'da adı taciz skandalına karışan CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç, skandalın ortaya çıkarmasının ardından görevi bıraktı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.