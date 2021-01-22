22 Ocak 2021, Cuma
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Mersin’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 dijital materyal ve suç geliri olduğu değerlendirilen 9 bin 900 ABD doları ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Mersin’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kentte bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin Suriye'deki silahlı gruplarla bağlantılı olduğu, DEAŞ örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla sınır geçişlerini organize ederek, Avrupa ülkelerine gönderildikleri tespit edildi.

Ekiplerin eş zamanlı yaptığı baskınlarla DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 dijital materyal ve suç geliri olduğu değerlendirilen 9 bin 900 ABD doları ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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