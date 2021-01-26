İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz FETÖ'nün sitesine konuştu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, FETÖ'nün yönettiği ve PKK'nın sesi olan Kronos sitesine konuştu. Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren İYİ Partili Yılmaz, FETÖ'nün sitesi tarafından yapılan paylaşıma sosyal medya hesabından destek verdi. FETÖ'nün sitesi Kronos, daha önce PKK'nın desteklediği bir röportaja da yer vermişti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, daha önce defalarca kapatılan FETÖ hizmetkarı Kronos sitesine demeç verdi. Söz konusu site PKK'ya yönelik eylemlerin sonlandırılması için yürüyüş yapan İnsan Hakları Derneği'nin Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile de röportaj yapmıştı.
FETÖ'NÜN SİTESİNE YAKINDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "halka hesap versin" diyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, parlamenter sistemi de işaret etti.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede dünyaya parmak ısırtan şehir hastanelerine de çamur atmayı es geçmeyen Yılmaz, "Paraları ödenemeyecek" dedi.
YILMAZ'A ÖVGÜLER YAĞDIRILDI
FETÖ'nün sitesi İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ı "50 yıllık ekonomi bürokratı ve yeni siyasetçi Durmuş Yılmaz, hakim olduğu konularda fırtınalar estirdi. 2007 yılında 'Dünyanın en başarılı merkez bankası başkanı seçildi" gibi ifadelerle sundu.
Durmuş, sitenin Türkiye gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı. Durmuş, daha sonra Kronos'un sosyal medya hesabından söyleşiye dair yaptığı paylaşımı da kendi sayfasından yayımladı.
FİRARİ FETÖ'CÜ DUMANLI'DAN ÖVGÜ
Öte yandan Kronos ile İYİ Partili Yılmaz arasındaki röportajı retweet yapan, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın da, "Dolu bir röportaj" ifadelerini kullandığı dikkat çekti.
KRONOS PKK'NIN SESİ OLDU
İYİ Parti ile temas kuran FETÖ'cülerin sitesi Kronos, daha önce de terör örgütü PKK'ya yönelik eylemlerin sonlandırılması için yürüyüş yapan İnsan Hakları Derneği'nin Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'la röportaj yapmıştı.
Türkdoğan röportajda, daha önce düşman kesildikleri FETÖ için, "Bu camianın (FETÖ) bu süreci bu kadar acı bir şekilde yaşaması hakikatten hepimizi çok üzdü" şeklinde dostane açıklamada bulunmuştu.