İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz FETÖ'nün sitesine konuştu

KRONOS PKK'NIN SESİ OLDU

İYİ Parti ile temas kuran FETÖ'cülerin sitesi Kronos, daha önce de terör örgütü PKK'ya yönelik eylemlerin sonlandırılması için yürüyüş yapan İnsan Hakları Derneği'nin Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'la röportaj yapmıştı.

Türkdoğan röportajda, daha önce düşman kesildikleri FETÖ için, "Bu camianın (FETÖ) bu süreci bu kadar acı bir şekilde yaşaması hakikatten hepimizi çok üzdü" şeklinde dostane açıklamada bulunmuştu.