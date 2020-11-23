Son dakika: İYİ Parti'den 10 kişi istifa etti | FETÖ ve HDP ile "gizli anayasa" tepkisi...

FETÖ BAĞLANTILARI VE HDP İLE 'GİZLİ ANAYASA' PARTİYİ İSYANA SÜRÜKLEDİ

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler Türk milliyetçisi kişiler olarak Türk milliyetçiliği fikrinin iktidara gelmesi amacıyla İYİ Partinin kuruluşunda yer aldık ancak geldiğimiz noktada Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden bir şekilde uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişiler ve her türlü terör örgütüne güzellemeler dizen şahıslar getirilmiştir. Özetleyecek olursak İyi Partinin kuruluşunda yer alan Türk milliyetçilerinin tasfiyesi, FETÖ ile iltisaklı kişilerin partide çeşitli görevlere getirilmeleri ve HDP'nin de içinde bulunduğu bir grupla 'mahremiyet ilkesine bağlı kalarak' Anayasa çalışması yapıldığı iddiaları bizlerin İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e olan güvenimizi fazlasıyla sarsmıştır."