Son dakika: İYİ Parti'den 10 kişi istifa etti | FETÖ ve HDP ile "gizli anayasa" tepkisi...
Son dakika haberi... Gaziantep'te İYİ Parti il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapmış 10 kişi partiden istifa etti. İstifalara ilişkin yapılan açıklamada, "İyi Partinin kuruluşunda yer alan Türk milliyetçilerinin tasfiyesi, FETÖ ile iltisaklı kişilerin partide çeşitli görevlere getirilmeleri ve HDP'nin de içinde bulunduğu bir grupla 'mahremiyet ilkesine bağlı kalarak' Anayasa çalışması yapıldığı iddiaları bizlerin İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e olan güvenimizi fazlasıyla sarsmıştır." denildi.
Kurucu Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Uğur İbili, Kurucu İl Divan Üyesi ve aktif İl Divan Üyesi İzzettin Kocalar, Şehitkamil Kurucu İlçe Başkanı Durdu Ergin, Şehitkamil Kurucu İlçe Sekreteri ve aktif İl Yöneticisi Nurettin Angun, Gençlik Kolları Şahinbey Kurucu İlçe Başkanı ve sonraki dönem İl Başkanı Yavuz Demir, kurucu İl Yöneticisi Emre Burhan Beyhan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Fatih Yıldız, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Emrullah Seslenler, Kurucu Üye Mehmet Pehlivan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Murat Ceritlioğlu ortak yazılı açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.
FETÖ BAĞLANTILARI VE HDP İLE 'GİZLİ ANAYASA' PARTİYİ İSYANA SÜRÜKLEDİ
Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bizler Türk milliyetçisi kişiler olarak Türk milliyetçiliği fikrinin iktidara gelmesi amacıyla İYİ Partinin kuruluşunda yer aldık ancak geldiğimiz noktada Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden bir şekilde uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişiler ve her türlü terör örgütüne güzellemeler dizen şahıslar getirilmiştir. Özetleyecek olursak İyi Partinin kuruluşunda yer alan Türk milliyetçilerinin tasfiyesi, FETÖ ile iltisaklı kişilerin partide çeşitli görevlere getirilmeleri ve HDP'nin de içinde bulunduğu bir grupla 'mahremiyet ilkesine bağlı kalarak' Anayasa çalışması yapıldığı iddiaları bizlerin İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e olan güvenimizi fazlasıyla sarsmıştır."
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ÜMİT ÖZDAĞ İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ
Geçen hafta İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi.
Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istedi.
Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istedi.
Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi.
Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunma talep etti.
Özdağ'ın savunmasını vermesinin ardından bugün toplanan Kurul, oy birliğiyle ihracına karar verdi.
ÜMİT ÖZDAĞ: KARARI MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİM
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.