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Erkan Tan: CHP, HDP ile ruh ikizi olmaktansa bizatihi HDP olmak istiyor

spikeri , idari heyetinin gizli niyetinin ’nin kapatılması olduğunu belirterek, “O kadrolar artık CHP’de siyaset yapacaklar ve seçimlerde de CHP’de yer alacaklar” dedi.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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A Haber spikeri Erkan Tan'ın canlı yayına damga vuran açıklamaları:

"CHP, HDP'nin aslında kapatılmasını istiyor. Niye? O kadrolar artık CHP'de siyaset yapacaklar ve seçimlerde de CHP'de yer alacaklar. CHP'nin idare heyetinin gizli niyetinin bu olduğunu düşünüyorum.

CHP, HDP kapatılsın istiyor. O kadrolar gelecek, CHP'de siyaset yapacaklar. Öylesi daha kolay. Ruh ikizi olmaktansa HDP ile, bizatihi HDP olacak artık CHP.

Atatürk'ün partisinde neler oluyor? Samimi, içten, Atatürkçü, vatan, millet, devlet, bayrak aşığı CHP'ye oy veren milyonlar… Bu sizin sorununuz.

Sizin oylarınızla bu terörist sevicilerden oluşan insan topluluğu ile CHP idari heyetindekiler bir ve beraberler."

Erkan Tan: CHP, HDP ile ruh ikizi olmaktansa bizatihi HDP olmak istiyor ERKAN TAN: CHP, HDP İLE RUH İKİZİ OLMAKTANSA BİZATİHİ HDP OLMAK İSTİYOR
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