Erkan Tan: CHP, HDP ile ruh ikizi olmaktansa bizatihi HDP olmak istiyor

A Haber spikeri Erkan Tan'ın canlı yayına damga vuran açıklamaları:

"CHP, HDP'nin aslında kapatılmasını istiyor. Niye? O kadrolar artık CHP'de siyaset yapacaklar ve seçimlerde de CHP'de yer alacaklar. CHP'nin idare heyetinin gizli niyetinin bu olduğunu düşünüyorum.