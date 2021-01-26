Erkan Tan: CHP, HDP ile ruh ikizi olmaktansa bizatihi HDP olmak istiyor
A Haber spikeri Erkan Tan, CHP idari heyetinin gizli niyetinin HDP’nin kapatılması olduğunu belirterek, “O kadrolar artık CHP’de siyaset yapacaklar ve seçimlerde de CHP’de yer alacaklar” dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
A Haber spikeri Erkan Tan'ın canlı yayına damga vuran açıklamaları:
"CHP, HDP'nin aslında kapatılmasını istiyor. Niye? O kadrolar artık CHP'de siyaset yapacaklar ve seçimlerde de CHP'de yer alacaklar. CHP'nin idare heyetinin gizli niyetinin bu olduğunu düşünüyorum.
CHP, HDP kapatılsın istiyor. O kadrolar gelecek, CHP'de siyaset yapacaklar. Öylesi daha kolay. Ruh ikizi olmaktansa HDP ile, bizatihi HDP olacak artık CHP.
Atatürk'ün partisinde neler oluyor? Samimi, içten, Atatürkçü, vatan, millet, devlet, bayrak aşığı CHP'ye oy veren milyonlar… Bu sizin sorununuz.
Sizin oylarınızla bu terörist sevicilerden oluşan insan topluluğu ile CHP idari heyetindekiler bir ve beraberler."