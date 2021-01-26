Son dakika: KKTC’den flaş COVID-19 kararı! Lefkoşa ve Girne karantina altına alındı





HAFTASONU TÜM KKTC'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Girne ve Lefkoşa dışındaki diğer ilçelerde 22.00-05.00 saatleri arasında olan sokağa çıkma yasağı 20.00-05.00 saatleri arasına çekilirken, hafta sonları tüm KKTC'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

KKTC'de tüm okul öncesi, ilk ve orta okullarda uzaktan eğitime geçilmesine karar verilirken, kreşler ve özel eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitime deva edilecek.