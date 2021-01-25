Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Mayıs ayında Uluslararası İslamofobi Sempozyumunu Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte düzenleyeceğiz. Çalışmaları devam eden, 26 yıllık mazimizi anlatan "RTÜK Kataloğu"nu ve periyodik RTÜK dergimizi de yakında çıkaracağız.

Paydaşlarımızla güçlü iletişimimizi daha da artırarak 2021'de ortak akılla çok güzel işler yapmayı planlıyoruz.

Bu vesileyle buradan bir müjde de vermek istiyorum. Yayıncılarımızın bizlerden talepleri olan reklam süreleriyle ilgili yasal düzenlememizi tamamladık. Çalışma yakında TBMM'ye sevk edilecek. Yayıncılarımızın çok memnun olacağını tahmin ettiğim düzenleme TBMM'de yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek.

Bizlere çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerimiz başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, kıymetli RTÜK Üyelerimize, sektörümüzdeki paydaşlarımıza ve RTÜK'te fedakârca görev yürüten çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

FIRTINA: GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYLARIMIZ DEVAM EDECEK

RTÜK Başkan Vekilliğine seçilen Arif Fırtına ise şöyle konuştu:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle, yayıncılık alanında yurt içinde yaptığı denetleme ve düzenleme hizmetlerinin yanında; Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ile bölgesel platformlarla birlikte genel sekreterliklerini kendi uhdesinde bulundurduğu; BRAF ve IBRAF gibi uluslar arası kuruluşlar nezdinde Türkiye'yi temsil etmekte ve bu çerçevede kamu diplomasisi görevini sürdürmektedir. Ayrıca RTÜK Türk devletleri ve İslam ülkelerinden gelip Türkiye'deki iletişim fakültelerinde yüksek öğrenimini sürdüren öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği "Gelecekle İletişim Çalıştayları" çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında bir dizi etkinlikler düzenleyerek uluslararası düzeyde faaliyetlerine devam etmektedir. RTÜK, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bu tür faaliyetlerini yüz yüze gerçekleştiremese de online olarak bu çalışmalarını Üst Kurul Üyeleri, Üst Kurul Uzmanları ve diğer bürokratlarıyla sürdürmeye devam edecektir."

Fırtına, kendisini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekilliğine seçen Üst Kurul üyelerine de teşekkür etti.