Başkan Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin’in babasına ziyaret
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ziyaret etti.
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NAZIRLI VE ZEKİ SEKİN'İ ZİYARET ETTİ
Elazığ'da çeşitli açılış ve programlara katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.
NAZIRLI VE ZEKİ SEKİN'İ ZİYARET ETTİ
Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçen Başkan Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.
Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.
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