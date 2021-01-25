Başkan Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin’in babasına ziyaret

NAZIRLI VE ZEKİ SEKİN'İ ZİYARET ETTİ

Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçen Başkan Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı ve İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret etti.