26 Ocak 2021, Salı
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Başkan Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin’in babasına ziyaret

Son dakika haberi... Başkan , hastanede tedavi gören kanaat önderi ve şehit polis memuru ’in babası ’i ziyaret etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Başkan Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin’in babasına ziyaret

Elazığ'da çeşitli açılış ve programlara katılan Başkan anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

NAZIRLI VE ZEKİ SEKİN'İ ZİYARET ETTİ
Şehir Hastanesine geçen Başkan Erdoğan, burada tedavileri süren kanaat önderi ve İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası 'i ziyaret etti.

Sağlık Bakanı 'nın da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, doktorlardan iki hastanın durumu hakkında bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.

Ziyaret sonrası hastaneden çıkan Erdoğan, havalimanına geçerek beraberindeki heyetle kentten ayrıldı.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da konuştu: Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ELAZIĞ'DA KONUŞTU: ETKİNLİKLERLE BURANIN SESİNİ DÜNYA DUYMALI
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