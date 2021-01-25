26 Ocak 2021, Salı
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Açıklama geldi: Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Açıklama geldi: Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma başlatıldı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da paylaştığı bir videoda Hz. Muhammed'e karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Y.D. isimli kullanıcının sosyal paylaşım sitesi Youtube'da 22 Ocak'ta yaptığı video paylaşımıyla peygamberimize karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."

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