Açıklama geldi: Hz. Muhammed'e hakaret iddiasına soruşturma başlatıldı
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da paylaştığı bir videoda Hz. Muhammed'e karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Y.D. isimli kullanıcının sosyal paylaşım sitesi Youtube'da 22 Ocak'ta yaptığı video paylaşımıyla peygamberimize karşı hakaret içerikli sözler kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."