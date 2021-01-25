Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da konuştu: Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı

TARİHTEKİ YERİ ÇOK FARKLI



Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Hakikaten İpek Yolu'nun bizim tarihimizdeki yeri malum çok farklı. Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur ve bu doğuş yolumuzun güzergahında El-Aziz'de böyle bir eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası, inşası bizim için büyük önem taşıyor. Bunun için de her tür burada etkinlikler olacak, bunlar burada yaşayacak. Tabii böyle bir adımda hakikaten Leyla kardeşimizin attığı adımla birlikte emeği geçen bütün bakan arkadaşlarımız ki, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ederim. Bu etkinliklerle birlikte inanıyorum ki İpekyolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'dan değil tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız, buna kesinlikle inanıyorum." ifadelerini kullanıldı.