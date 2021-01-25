5 yıl sonra aynı masada! İşte Türkiye-Yunanistan görüşmesinde ele alınacak maddeler

ÇAĞRIYI ÇAVUŞOĞLU YAPTI

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili ilk açıklamayı 11 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, "Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ediyoruz" diyerek, Türkiye'nin diyalog tutumunu tekrar ortaya koydu. Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da bildirmesi üzerine, AB ve NATO'da anlaşmaz tutumuna destek bulamayan Yunanistan kısa sürede olumlu yanıt vermek zorunda kaldı ve iki ülke dışişleri bakanlığı yetkilileri 61'inci tura İstanbul'da 25 Ocak'ta başlanılması için mutabık kaldı. Bugünkü toplantıda Türk tarafına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunan tarafına da emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlık edecek.

ÇÖZÜM İÇİN ZEMİN

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin temel amacı, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak olarak görülüyor. Ankara ile Atina arasında ilk istikşafi görüşmeler, 2002 yılında, Ankara'da iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında başlatılmış ve 2016'ya kadar 60 tur görüşme yapılmıştı. Yunanistan'da dönemin Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle istikşafi görüşmelerde 60'ıncı turdan sonra yeni bir tur düzenlenememişti.