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Son dakika: Türkiye-Yunanistan görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Güvenlik kaynakları, - askeri heyetlerinin 'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Türkiye-Yunanistan görüşmesinin tarihi belli oldu

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor.

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