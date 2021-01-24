Son dakika: Fatih sondaj gemisi Türkali-2 kuyusuna ulaştı
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştığını açıkladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.
Fatih sondaj gemisi hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.