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Son dakika: Fatih sondaj gemisi Türkali-2 kuyusuna ulaştı

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Fatih sondaj gemimiz ’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

Fatih sondaj gemisi hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.

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