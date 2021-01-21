Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den gaz akışı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TANAP'tan gerçekleşen gaz akışısı hakkında açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Azerbaycan Eğitim Programı" açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Dönmez, "TANAP'tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" açıklamasında bulundu.