Beşparmak'taki KKTC bayrağı Rumları çıldırttı

101 BİN METREKARE

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Tanju Müezzinoğlu bayrağın çok büyük bir mücadele sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırıldığını belirtti. Müezzinoğlu konuşmasına şöyle devam etti; Esas bayrağı komando taburu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra da KKTC bayrağına çevrildi. O bayrağın yapılması öyle basit bir hadise değildir. Burada büyük bir mühendislik harikası vardır. Arkamızda rahmetli Rauf Raif Denktaş, Türk askeri, Türkiye Büyükelçiliği yani Anavatanımız olmasaydı bunu yapmamız hayal bile değildi. Esas bayrağı boyu 500 metreye 280 metredir. Ama bayrağın esası 450 metreye 275 metredir. Bayrağı 10 futbol sahası olarak hesaplamayacaksınız. Bayrağın kendi alanı 101 Bin metre karedir. Biri yazsın bir yere ve ona göre hesabını kitabını yapsın. Bakın nasıl bir devasa hadisedir. Gelmeyen bilmiyor. Uzaktan davulun sesi hoş gelir"

Beşparmak dağlarındaki KKTC bayrağının boyanmasını konusunda ağır ifadeler kullanan Rum Kesimi'nde yayınlanan Simerini gazetesi, ''Boyunduruk altındaki Beşparmaklar'daki bayrak Atilla'nın çalışmalarıyla boyanıyor" diye yazdı.