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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama: Doğalgazda yeni rekor

Son dakika haberi...Bakan Dönmez: "Doğalgazda yeni rekor. Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık." dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama: Doğalgazda yeni rekor

Son dakika haberi...Bakan Dönmez: "Doğalgazda yeni rekor. Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğal gazda yeni rekoru duyurdu. Bakan Dönmez, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğal gazda yeni bir rekorun daha kırıldığını ifade ettti.

Bakan Dönmez sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Doğalgazda yeni rekor... Dün, 280 milyon m³'lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.

En yüksek tüketim

1)İstanbul 51,6 milyon m³

2)Ankara 23,9 milyon m³

3)İzmir 13,9 milyon m³"

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