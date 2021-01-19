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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz' açıklaması! Tüketim rekoru kırıldı

Son dakika: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz' açıklaması! Tüketim rekoru kırıldı

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı , "18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019’da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Yine dün, ’daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken ’da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu." dedi.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz' açıklaması! Tüketim rekoru kırıldı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz tüketimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"18 Ocak Pazartesi günü tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Yine dün, İstanbul'daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara'da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu."

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