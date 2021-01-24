PKK tamamen yok edilirse HDP'nin oylarına ne olacak? Dr. Özgür Tör A Haber ekranlarında yorumladı

PKK YOK EDİLİRSE...

Tör PKK'lı teröristlerin Türkiye genelinde tamamen yok edilmesinin ardından teröristlerin köylere baskın yapamacağını ve doğal olarak HDP'nin oylarının düşeceğini ifade etti.

IRK MESELESİ DEĞİL

Bu noktada bir ırk meselesinden değil kültür, ulus birliğinden bahsedilmesi gerektiğini de vurguladı.