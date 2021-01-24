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PKK tamamen yok edilirse HDP'nin oylarına ne olacak? Dr. Özgür Tör A Haber ekranlarında yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan Stratejist Özgür Tör, PKK ve HDP arasındaki ilişkiyi yorumladı. Terör örgütü PKK ile HDP'nin arasında organik bir bağ olduğunu belirten Tör, PKK'nın Türkiye genelinde bitirildiğinde HDP'nin şu an aldığı oyları alamayacağını söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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PKK tamamen yok edilirse HDP'nin oylarına ne olacak? Dr. Özgür Tör A Haber ekranlarında yorumladı

Stratejist Dr. Özgür Tör A Haber ekranlarında PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi yorumlarken HDP'nin oylarının nasıl düşeceğini de açıkladı.

HDP İLE PKK ARASINDA ORGANİK BAĞ VAR

Dr. Özgür Tör, HDP ile PKK'nın organik bağının Esenyurt HDP İlçe Başkanlığına yapılan baskında ortaya çıktığını ifade etti.

TERÖRİSTBAŞINI YAĞLI BOYAYLA DUVARLARA ÇİZMİŞLER

Tör bina içinde bulunan teröristbaşı Öcalan'ın duvara yapılmış resimlerine değinirken bunların söküp takılabilen afişler olmadığını ifade etti.

HDP'NİN OYLARI NASIL DÜŞECEK?

PKK'nın Türkiye genelinde bitirildiği an, HDP'nin şu an aldığı oyları alamayacağını ifade eden Tör bunun nedenini de açıkladı. Teröristlerin köylere gidip halklara baskınlar yaparak oy vermedikleri takdirde tehdit ettiklerini belirtti.

PKK YOK EDİLİRSE...

Tör PKK'lı teröristlerin Türkiye genelinde tamamen yok edilmesinin ardından teröristlerin köylere baskın yapamacağını ve doğal olarak HDP'nin oylarının düşeceğini ifade etti.

IRK MESELESİ DEĞİL

Bu noktada bir ırk meselesinden değil kültür, ulus birliğinden bahsedilmesi gerektiğini de vurguladı.

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Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na gece yarısı terör baskını! SON DAKİKA: HDP ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞI'NA GECE YARISI TERÖR BASKINI!

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