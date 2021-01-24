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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı , ” sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz

Yapılan deprem konutlarını incelemek üzere Elazığ'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kurum geçtiğimiz yıl bugün Elazığ'da yaşanan depremi anımsattığı paylaşımında, "Elazığ'da 1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun" ifadelerini kullandı.

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