25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! Eleştiri yağmuruna tutuldu

HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Şırnak eski Milletvekili , sosyal medya hesabı Twitter'dan Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir paylaşımda bulundu. HDP'li Kaplan "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullanırken sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Şırnak eski Milletvekili sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

HEDEFİNDE BAŞKAN ERDOĞAN VAR

HDP'li Hasip Kaplan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan'I hedef aldı.

TEPKİ YAĞDI

Kaplan'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken kullanıcılar paylaşımın altına Başkan Erdoğan'ı destekleyen yorumlarda bulundu.

İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR

İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR

İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR

İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR

İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR

Hasip Kaplan'ın cehaleti alay konusu oldu HASİP KAPLAN'IN CEHALETİ ALAY KONUSU OLDU
PKK tamamen yok edilirse HDP'nin oylarına ne olacak? Dr. Özgür Tör A Haber ekranlarında yorumladı PKK TAMAMEN YOK EDİLİRSE HDP'NİN OYLARINA NE OLACAK? DR. ÖZGÜR TÖR A HABER EKRANLARINDA YORUMLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA