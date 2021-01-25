HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! Eleştiri yağmuruna tutuldu
HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir paylaşımda bulundu. HDP'li Kaplan "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullanırken sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
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HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
HEDEFİNDE BAŞKAN ERDOĞAN VAR
HDP'li Hasip Kaplan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok yakında AKP Başkanına Muhteşem bir Jübile düşünüyoruz Gidişi muhteşem olacak..!" ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan'I hedef aldı.
TEPKİ YAĞDI
Kaplan'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken kullanıcılar paylaşımın altına Başkan Erdoğan'ı destekleyen yorumlarda bulundu.
İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR
İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR
İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR
İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR
İŞTE HASİP KAPLAN'IN PAYLAŞIMINA VERİLEN YANITLAR