23 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , süresinde şehirlerarasında insan hareketliliği olması halinde 'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olunacağını belirterek, "Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım” dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, dün başlayan, üç haftalık sömestr tatiliyle ilgili açıklamalarda bulundu. süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olması halinde 'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olunacağını ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Özellikle, tatil döneminde öğrenciler online eğitime devam ettiler. Dolayısıyla yoruldular, belki tatilde insan hareketliliği artma riski taşıyor. O bakımdan bu tatili evde geçirmek lazım. Doğrusu o. Kendi hane halkınızla evde keyifli vakit geçirmenin yolunu bulmak lazım." dedi.

"DİKKAT ETMEZSEK AYNI SONUÇLA KARŞILAŞABİLİRİZ"
Tek güvenli olan yerin evler olduğunu belirten Özlü, Yoksa tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek, yakın da olsa eş, dost, akraba da olsa güvenli değil. Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım. Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup, hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Eğer şimdi buna uymazsak, bu okul tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olursa, aynen Kurban Bayramı'nda olduğu gibi, bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki Kurban Bayramı'nda yaşanan insan hareketliliği, onu takip eden 1-2 ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek, aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir" diye konuştu.


"VAKA SAYILARIMIZ YÜKSEK VE BULAŞMA DEVAM EDİYOR'"
Tedbirler alındığı için vaka sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Özlü, "Bir an önce bu pandemiden kurtulmamız için herkesin dikkatli olması lazım. Tatil hakkımız, evet yorulduk, biz de bir an önce normale dönmek istiyoruz. Hepimizin arzusu o ama, daha o kararlı döneme gelmedik. Vaka sayılarımız yüksek ve bulaşma devam ediyor. Özellikle dünyaya baktığımızda dünyada salgın azalmıyor, artıyor.

Amerika'da, Rusya'da, Hindistan'da, Brezilya'da, Avrupa'da alınan tedbirlere, yasaklara, kısıtlamalara rağmen artıyor. Özellikle varyant virüsle ilgili sıkıntılar çok fazla ve endişeler var. Biz iyi bir noktaya doğru gidiyoruz ama henüz güvenli noktada değiliz.

Tedbirleri aldığımız için vaka sayıları azalıyor. Tedbirlerden vazgeçersek, eskiye dönersek, yine aynı şekilde aynı şeyi yaşayabiliriz. Onun için, biraz daha sabredeceğiz. Yaza rahat edeceğimizi düşünüyorum ama birkaç ay daha sabırlı olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

SON DAKİKA | Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında duyurdu: Aşılamaya başlıyoruz SON DAKİKA | BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER CANLI YAYININDA DUYURDU: AŞILAMAYA BAŞLIYORUZ
Son dakika: Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında açıkladı: Yılbaşından 10 gün sonra... SON DAKİKA: PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER CANLI YAYININDA AÇIKLADI: YILBAŞINDAN 10 GÜN SONRA...
Koronavirüs mutasyon nedir | Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez KORONAVİRÜS MUTASYON NEDİR | BİLİM KURULU ÜYESİ TEVFİK ÖZLÜ: UMARIM KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞMEZ
Türkiye'de salgın nasıl sona erecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı TÜRKİYE'DE SALGIN NASIL SONA ERECEK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER'DE AÇIKLADI
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklanan son vaka sayıları sonrası uyardı 'Tehdit büyüyor her gün on binlerce kişi... BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ AÇIKLANAN SON VAKA SAYILARI SONRASI UYARDI 'TEHDİT BÜYÜYOR HER GÜN ON BİNLERCE KİŞİ..."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA