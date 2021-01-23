Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir

"DİKKAT ETMEZSEK AYNI SONUÇLA KARŞILAŞABİLİRİZ"

Tek güvenli olan yerin evler olduğunu belirten Özlü, Yoksa tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek, yakın da olsa eş, dost, akraba da olsa güvenli değil. Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım. Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup, hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Eğer şimdi buna uymazsak, bu okul tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olursa, aynen Kurban Bayramı'nda olduğu gibi, bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki Kurban Bayramı'nda yaşanan insan hareketliliği, onu takip eden 1-2 ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek, aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir" diye konuştu.