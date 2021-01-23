Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik açıklama: Milli muharebe uçağımızı yapacağız

Ordular için personelin yanı sıra manevra ve ateş gücünün de önemli unsurlar arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Fırtınalar bu konuda kendini kanıtlamış silahlardır. Bugüne kadar yaptığımız uygulamalarda kullandığımız silahlar. Son derece memnunuz. Bunun ikinci versiyonu, geliştirilmiş versiyonu ile Mehmetçiğin çok daha önemli işler yapacağından şimdiden emin olabilirsiniz. Bu bizim için de sizin için de gerçekten önemli bir gurur kaynağıdır. Herkesi kutluyorum. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı, hak alaka ve menfaatlerimizi karada, denizde, havada 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bizler korumaya devam edeceğiz. Sizler de bu yaptığımız gayretleri kolaylaştırmak için silah araç, gereç mühimmat, teçhizat bunları üretmeye devam edeceksiniz. Dolayısıyla millet olmanın mutluluğunu, imtiyazını hep birlikte yaşayacağız."





Bakan Akar ve Komutanlar imza töreni sonrasında, BMC tarafından üretilen zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi.