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NASA iklim değişikliğini fotoğraflarla anlattı! Eriyen buzlar dikkat çekti

, dünyayı ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliğini fotoğraflarla anlattı. Çarpıcı kareler tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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, iklim değişikliğinin yıkıcı etkisini ve gezegenin nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyan uydu görüntülerini yayınladı.

2020 yılında NASA'nın paylaştığı uydu görüntülerine baktığımız zaman aslında küresel iklim değişikliğinin ne kadar bariz bir şekilde uzaydan gözlenebildiğini görüyoruz.

işte NASA'nın hem geçmişteki hem de bugün yani daha yakın tarihte çekilmiş fotoğraflarını yan yana koyduğumuzda küresel iklimin etrafımızda çevremizde nasıl bir tahribata yol açtığını görebiliyoruz.

Uzaydan çekilen değişimin görüntü ve fotoğraflar, iklim değişikliği, kentleşme, sel ve yangınların dünyanın farklı bölgelerindeki etkisini gösteriyor.

Fotoğraflar, 'da buzulların küçülmesinden 'ne kar yağışına, ve 'da eriyen buz dağlarına kadar geri dönülemeyecek kayıplara neden olan olayların tamamını bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyor.

İşte NASA tarafından paylaşılan görüntülerden kareler:

NASA iklim değişikliğini fotoğraflarla anlattı! Eriyen buzlar dikkat çekti NASA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ FOTOĞRAFLARLA ANLATTI! ERİYEN BUZLAR DİKKAT ÇEKTİ

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