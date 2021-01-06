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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Küresel iklim değişikliğinin sonuçları | NASA tek tek paylaştı! Korkunç değişim Küresel iklim değişikliğinin sonuçları | NASA tek tek paylaştı! Korkunç değişim Küresel iklim değişikliğinin sonuçları nelerdir | Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimizi ve insanlığın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan kentleşme, yangın, buzul erimesi, sel ve habitat yıkımı gibi olaylarının dünyayı nasıl değiştirdiğini çarpıcı biçimde gösteren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı. Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:45 500 fotoğraflık seçki, yeni tip corona virüs pandemisinin Wuhan’daki trafik yoğunluğunu nasıl azalttığından Sibirya’daki buzul örtüsünün erimesine, Amazon ormanlarındaki yangınlardan Arktik buzulunun küçülmesine kadar bir dizi olayı en çıplak haliyle ortaya koyuyor. GALERİ DEVAM EDİYOR Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), iklim değişikliğinin yıkıcı etkisini ve gezegenimizi nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyan yüzlerce uydu görüntüsü yayınladı. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KENTLEŞME, SEL, ORMAN YANGINI...
Uzaydan çekilen ve 'Images of Change" (Değişimin Görüntüleri) olarak adlandırılan bir dizi fotoğraf, iklim değişikliği, kentleşme, sel ve yangınların dünyanın farklı bölgelerindeki etkisini gösteriyor.
Fotoğraflar, Yeni Zelanda'da buzulların küçülmesinden Sahra Çölü'nde kar yağışına, Kanada ve Sibirya’da eriyen buz dağlarından Amazon’daki yargınlara kadar geri dönülemeyecek kayıplara neden olan olayların tamamını bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyor. DÜNYANIN SÜRÜKLENDİĞİ YOK OLUŞU TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA ORTAYA KOYUYOR
500'den fazla fotoğraf içeren koleksiyon, iklim değişikliğinin gerçekliğini kanıTlıyor ve dünyanın sürüklendiği yok oluşu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. NASA fotoğrafların yarısının insan faaliyetleri ve iklim değişikliği kaynaklı olaylarının meydana gelmeden önce diğer bir yarısının ise yakın zamanda çekildiğini açıkladı. Bazı görüntüler bir hafta arasındaki değişimi gösterirken, bazıları 40 yıllık bir zaman dilimini içeriyor.