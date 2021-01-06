Küresel iklim değişikliğinin sonuçları | NASA tek tek paylaştı! Korkunç değişim

DÜNYANIN SÜRÜKLENDİĞİ YOK OLUŞU TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA ORTAYA KOYUYOR

500'den fazla fotoğraf içeren koleksiyon, iklim değişikliğinin gerçekliğini kanıTlıyor ve dünyanın sürüklendiği yok oluşu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. NASA fotoğrafların yarısının insan faaliyetleri ve iklim değişikliği kaynaklı olaylarının meydana gelmeden önce diğer bir yarısının ise yakın zamanda çekildiğini açıkladı. Bazı görüntüler bir hafta arasındaki değişimi gösterirken, bazıları 40 yıllık bir zaman dilimini içeriyor.