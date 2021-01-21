Hidrolojik kuraklık nedir? Etkileri nelerdir? Uzman isim A Haber'de anlattı

Uzun süren yağış azlığı nedeniyle ortaya çıkan 'hidrolojik kuraklık tehlikesi' bilim insanlarının gündeminde. Peki hidrolojik kuraklık nedir? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik Muğla'dan aktardı. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik canlı yayında anlattı.

Uzun süren yağış azlığı nedeniyle ortaya çıkan 'hidrolojik kuraklık tehlikesi' bilim insanlarının gündeminde. Peki hidrolojik kuraklık nedir? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik Muğla'dan aktardı. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik canlı yayında anlattı.

HİDROLOJİK KURAKLIK NEDİR?



Hidrolojik kuraklık, uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade eder. Nehir akım ölçümleri ve göl, rezervuar, yer altı su seviyesi ölçümleri ile takip edilebilir. Yağmur eksikliği ile akarsu, dere ve rezervuarlardaki su eksikliği arasında bir zaman aralığı olduğundan dolayı hidrolojik ölçümler kuraklığın ilk göstergelerinden değildir. Meteorolojik kuraklık sona erdikten uzun süre sonra dahi hidrolojik kuraklık varlığını sürdürebilir.