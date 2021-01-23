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Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı

merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaraları değiştirerek satan şebekeye yönelik şafak vakti düzenlendi. 49 kişi hakkında kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı cins ve markalardaki araçları çalıp, şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla satan şebekeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti.

49 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Şebekeye üye olduklarını öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Polis ekipleri, şafak vakti Adana merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Onlarca adrese baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalananların da işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık şebekesine operasyon: 49 gözaltı kararı ADANA MERKEZLİ 13 İLDE OTO HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 49 GÖZALTI KARARI

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