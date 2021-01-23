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Son dakika: Başkan Erdoğan: Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir Türkiye

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden, 'nin ekonomideki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan: Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Türkiye'nin ekonomideki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girmesini sağlamaktır. Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamaştırırken, tedbir gerektiren hususların üzerine de kararlılıkla gideceğiz." ifadelerine yer verdi.

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