Hollanda'da Denk Partisi kurucusu Tunahan Kuzu’dan A Haber’e özel açıklamalar

Bakın, Hollanda hükümeti vergi dairesi gibi önemli bir kurumda ayrımcılık yaptığını kabul etti. Bu çok önemli gelişmedir. Hollanda hükümetinin istifası bana göre semboliktir. Ama ayrımcılığı kabul etmesi çok çok önemlidir. Yani çok önemli bir sorunun var olduğunu kabul etti.