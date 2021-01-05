06 Ocak 2021, Çarşamba
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2020'de internette en çok aranan gemi Oruç Reis oldu

, tüm dünyadaki internet kullanıcıları tarafından en çok aranan gemi listesinde ilk sırada yer aldı. Oruç Reis gemisinin çalışmaları, gündemli 'nin de başlıklarındandı. Bu süreçte, iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapan gemi, dünya genelinde merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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2020'de internette en çok aranan gemi Oruç Reis oldu

2017 yılında 'de petrol ve hidrokarbon arama görevine başlayan , 2020 boyunca görevine devam etti.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı bir fırkateyn liderliğinde 4 korvet Oruç Reis'i koruma görevini üstlendi. Bir denizaltı da faaliyetlere destek verdi.

Oruç Reis'i koruyan savaş gemisi sayısı kritik dönemlerde 8'e kadar yükseldi. Zaman zaman bakım için 'na dönen Oruç Reis için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex ilan edildi.

2020'DE DÜNYANIN GÖZÜ ORUÇ REİS'TEYDİ
En büyük doğalgaz rezervine sahip bölgelerden Doğu Akdeniz'deki faaliyetler sebebiyle özellikle yılın ikinci yarısında ile arasında tansiyon yükseldi.

Oruç Reis gemisinin çalışmaları, Doğu Akdeniz gündemli 'nin de başlıklarındandı. Bu süreçte, iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapan gemi, dünya genelinde merak uyandırdı.

Gemilerin hareketleri ve mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan adlı internet sitesi, 2020 yılının en çok aranan gemilerini açıkladı. 'in haberine göre, geçen yıl tüm dünyada internette en çok aranan gemi Oruç Reis oldu.

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