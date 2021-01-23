23 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bazı detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, bugün yasak var mı? 23 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün nereler açık olacak? İşte merak edilenler...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ikinci bir duyuruya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 22 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, 24 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.