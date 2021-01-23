Hollanda'da Denk Partisi’nin Genel Başkanı Türk siyasetçi Tunahan Kuzu A Haber'e konuştu. Tunahan Kuzu, İslam ve yabancı karşıtlığı üzerinden siyaset yapmaya çalışan Avrupa sağından bölgedeki siyasetin son durumuna kadar pek çok konuyu değerlendirdi.

Tunahan Kuzu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

Hollanda ayrımcılık her noktada var ve biz bunu getiriyoruz. polis teşkilatında olsun, hukuk teşkilatında olsun, var. Hollanda yargısında yabancı kökenli insanlar, daha ağır cezalara çarptırılıyor. Bunu araştırmalar ortaya koydu. Polis teşkilatına baktığımızda ise, yabancı kökenli kişilerin polis tarafından daha sık durdurulup, daha sık kontrol edildiğini de biliyoruz.

Hollanda hükümeti istifa etmek mecburiyetinde kaldı, neden? Çünkü Hollanda'da vergi dairesi çoğunluğu göçmenlerden olan on binlerce aileye haksızlık yapmış ve onları mağdur etmiştir.

Avrupa'da ilk defa bir batı Avrupa ülkelerinin birinin parlamentosunda bir hükümet göçmen ailelere yapılan ayrımcılık ve haksız suçlamalar yüzünden istifa etmiştir. Bunun tek yegane nedeni; sistem içerisindeki bu ayrımcılık tohumunun öyle bir yeşermiş duruma gelmesiydi ve artık buna bir 'dur' demek gerekiyordu.

Geçtiğimiz sürede eğer bu ülkede isminiz farklıysa, inancınız ve kökeniniz farklıysa bunu hissediyorsunuz. İş pazarında olsun, staj yeri ararken olsun, polis teşkilatı tarafından farklı farklı yönlerden olsun bunun bir çok örneğini gördük ve görmeye de devam ediyoruz.

Bakın, Hollanda hükümeti vergi dairesi gibi önemli bir kurumda ayrımcılık yaptığını kabul etti. Bu çok önemli gelişmedir. Hollanda hükümetinin istifası bana göre semboliktir. Ama ayrımcılığı kabul etmesi çok çok önemlidir. Yani çok önemli bir sorunun var olduğunu kabul etti.

Şimdi hükümetin ana görevi ve sorumluluğu bu problemi ve sorunu ortadan kaldırmak için çözüm üretmesidir. Bakın geçtiğimiz hafta aşırı Sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, açıkladığı parti programında seçmenlerine Hollanda'yı İslam'dan Arındırma Bakanlığı kuracağı sözünü ve vaadini veriyor. Hollanda'nın buna ihtiyacı yok. Hollanda'nın asıl ihtiyacı; Hollanda'yı bu ayrımcılık illetinden kurtarmak için Ayrımcılıktan Arındırma Bakanlığı'nın bir an önce kurulmasıdır."