İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Berhan Şimşek'e yanıt! "Tarihe ve millete ihanettir"

CHP'li Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik "militan" yakıştırması yapması sonrasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun Şimşek'in sözlerini hedef alan bir paylaşımda bulundu.

"TARİHE VE MİLLETE İHANETTİR"

"Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya'da hiçbir karşılığı yoktur. Herkes haddini bilmelidir!"

"TÜRKİYE BU DİLİ HAK ETMİYOR"

"Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin hafızası ve temsilcisidir. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisi olan devletimiz, tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm mazlumların yegâne sığınadır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmemektedir."

"AÇIKÇA BİR SALDIRIDIR"

"Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan "militan" söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır."

