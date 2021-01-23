23 Ocak 2021, Cumartesi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Berhan Şimşek'e yanıt! "Tarihe ve millete ihanettir"

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li 'in vali ve kaymakamları hedef alan sözlerine yanıt verdi. Altun "Devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya’da hiçbir karşılığı yoktur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Berhan Şimşek'e yanıt! Tarihe ve millete ihanettir

CHP'li Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik "militan" yakıştırması yapması sonrasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun Şimşek'in sözlerini hedef alan bir paylaşımda bulundu.

"TARİHE VE MİLLETE İHANETTİR"

"Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya'da hiçbir karşılığı yoktur. Herkes haddini bilmelidir!"

"TÜRKİYE BU DİLİ HAK ETMİYOR"

"Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin hafızası ve temsilcisidir. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisi olan devletimiz, tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm mazlumların yegâne sığınadır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmemektedir."

"AÇIKÇA BİR SALDIRIDIR"

"Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan "militan" söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır."

CHPli Berhan Şimşekin sözlerine AK Partiden tepki! Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir CHP'Lİ BERHAN ŞİMŞEK'İN SÖZLERİNE AK PARTİ'DEN TEPKİ! BÖYLE SALDIRGAN BİR DİL MUHALEFET KAVRAMINI DA ZEHİRLEMEKTEDİR

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