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SON DAKİKA | Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında duyurdu: Aşılamaya başlıyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2020 16:54
Güncelleme:30.12.2020 17:37
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurlu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'den alınan ve Türkiye'ye bu sabah itibariyle getirilen Covid-19 aşıları sonrası ilk kez konuştu. A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Özlü, "Artık aşılamaya başlıyoruz. Salgını durduracak başka ir güç yok elimizde aşıyla ancak bunu başarabiliriz. 14 gün içerisinde testlerde tamamlanıp bir an önce aşılanma başlayacak" dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanlığının aşılamayla ilgili bir çalışma yaptığını ve kısa süre içerisinde bunun duyurulacağını, bu çalışmada ise kimin nerede aşı yaptıracağı sorusuna yanıt bulacağını söyledi. Sağlık çalışanları kendi kurumlarında aşılarını olacak. Hastaneye gidemeyecek olanları içinse yerinde aşılama işlemi gerçekleştirilecek.

AŞI OLACAĞIMIZI NASIL ÖĞRENECEĞİZ?

Herkesin hastalık kayıtlarının e-nabız sisteminde kayılı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Kişi kendi e-nabız sistemine girdikten sonra hangi aşamada aşılanacak grupta olduğunu görebilecekler. E-nabız sistemini kullanmayanlar ise telefonlar destek verilecek. Vatandaşlar acele etmesin, aşı çalışmaları sistemli bir şekilde sürdürülecek. Yakın zamanda çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımı yapılacak" dedi.

Prof. Dr. Özlü, Türkiye'de açıklanan ön rapor verilerinin aşının güvenilir olduğunu ispatlar nitelikte olduğunu söyledi.

Çin aşısının faz 3 çalışmalarının sonuçlarının 10 Ocak tarihinde açıklaması bekleniyor. Türkiye ise ara sonuçları açıklamış ve üretilen Covid-19 aşısının yüzde 92 etkili olduğu duyurulmuştu.

Canlı yayında sonuçları açıkladı! Çin aşısının güvenilirliği yüzde 91.25 | SON DAKİKA CANLI YAYINDA SONUÇLARI AÇIKLADI! ÇİN AŞISININ GÜVENİLİRLİĞİ YÜZDE 91.25 | SON DAKİKA

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