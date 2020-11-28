Son zamanlarda hiçbir kronik hastalığı olmayan yaşı da 50'nin altında olan çok sayıda kişide ağır seyredebiliyor yoğun bakım desteğine gerek duyabiliyor hatta vefat edebiliyor. Kimde nasıl seyredebileceği garanti değil! Kimse kendisine güvenmesin, sonra üzülebilir. Adeta her gün bir deprem oluyor. Birilerinin kardeşi, eşi, annesi-babası, birilerinin evladı ölüyor. Hanelere ateş düşüyor, bunu görmezden gelmek anlamsız. İlla ateşin bizim hanemize düşmesi, yüreğimizin yanması mı gerekiyor? Bunu merak ediyorum. Tehdit çok yakına geldi hepmiz bunu çevremizde görüyoruz." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.