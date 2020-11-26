TEST YAPTIRMAYIP DOLAŞAN ÇOK DAHA FAZLA

Test yapılmayıp asemptomatik olarak dolaşan çok daha fazla insan olduğunu belirten Prof.Dr. Tevfik Özlü şu korkutan tespitlerde bulundu:

* Bugün mesela 28 bin bulaştırıcı kişi olduğunu öğrendik ama öğrenmediğimiz ne kadar kişi var onu bilmiyoruz. 28 bin sadece düne ait, her gün on binlerce kişi virüsü bulaştırıcı olarak aramızda dolaşıyor şu anda.

* Şu anda karşılaştığımız herkesin virüsü taşıyor olma olasılığı var. Mutlaka çevremizde 1-2 kişi virüsü taşıyor.

Rakamlar onu gösteriyor.