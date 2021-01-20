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Ankara'da terör örgütü DHKP-C'ye dev operasyon: 3 gözaltı

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Giriş: 20.01.2021 11:21
Güncelleme:20.01.2021 11:27
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, DHKP/C terör örgütü açık alan yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 15 av tüfeği fişeği ile çok sayıda örgütsel dergi-doküman ele geçirildi.
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