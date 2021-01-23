ABD'yi karıştıran iddia! "İstihbarat konum bilgilerini izinsiz kullanıyor"

Daha önce de İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruma kurumlarının, göçmenleri takip etmek ve tutuklu göçmenleri soruşturmak için telefonlardaki konum verilerini kullandığı bilgisi ABD medyasında yer almıştı.

MÜSLÜMANLARIN KULLANDIĞI UYGULAMANIN VERİLERİ DE SATILDI

New York Times'ın haberinde, Müslümanların çok sık kullandığı dua ve Kur'an içerikli uygulama Muslim Pro'nun da kullanıcılarının konum verilerini X-Mode adlı bir komisyoncu üzerinden ABD ordusuna sattığı bilgisine yer verildi.