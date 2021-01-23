Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı! Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜÇ ADAY ARASINDAN SEÇİLDİ

Buna göre, Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından seçildi.

27 KASIM 2020'DE ÜYELİĞE SEÇİLDİ

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan, Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca 27 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE HÜMEYRA ERGİN ERCAN SEÇİLDİ

Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan, Danıştay üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Danıştay üyeliğine, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan seçildi.



BAZI ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, çok sayıda kuruma ve bakanlıkların il müdürlüklerine atamalar yapıldı. Buna göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul, Adalet Bakanlığı'nda açıkta bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ali Öztürkmen atandı.



Adalet Bakanlığı Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi görevlen alınarak yerine Yunus Alkaç, Dışişleri Bakanlığı Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı'na Sabri Tunç Angılı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na Bünyamin Bozgeyik atandı.