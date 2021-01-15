Son dakika: Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor

Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan görüşmelerin ardından taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Türkiye ve Yunanistan arasında ilk istikşafi görüşmeler, 2002'de Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında başlatıldı.

Taraflar, 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından Yunanistan'da dönemin Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle istikşafi görüşmelerde yeni bir tur düzenlenemedi.

GÜNDEMİ GİZLİ TUTULUYOR

Yakın dönemde Doğu Akdeniz'de artan gerginlik ise taraflar arasında diyaloğun tesis edilmesinin önemini tekrar ortaya koydu.

Diplomasi çerçevesinde yürütülen istikşafi görüşmelerde, bir sorunun çözülmemesi halinde ise diğerleri de çözümlenmemiş sayılıyor.

Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerin gündem ve içeriği gizli tutuluyor. Türkiye'nin Yunanistan'la Ege'de başlıca kara suları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması, coğrafi formasyonların yasal statüsü, ulusal hava sahasının genişliği ve arama kurtarma faaliyetleri alanlarında yaşadığı sorunların bütün olarak ele alınmasını istediği biliniyor.

Doğu Akdeniz bağlamında ise Türkiye, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlandırılmasında her şeyden evvel "hakkaniyet" ilkesinin temel alınmasını isterken kendi haklarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkının haklarını da korumayı amaçlıyor.