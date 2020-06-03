İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflayan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş için flaş karar!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmada, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın cep telefonunda inceleme yapıldığı öğrenildi. İncelemeyle fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği belirlenecek.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan'da öğle saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken koruma polisleri tarafından fark edildi. Özçağdaş savcılığın talimatıyla alınan ifadesinde, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çektiğini kabul etti ,"İnşaat var mı diye fotoğraf çektim" dediği ve evin görüntüleri kendisine sorulduğunda da 'bilgisi olması için çektiği'ni söylediği öğrenildi. Yapılan soruşturmada Özçağdaş'ın polislere "yine geleceğim" dediği de tutanağa geçirildi.
Olayın duyulmasından sonra sosyal medya hesabından Suat Özçağdaş, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan" şeklinde paylaşım yapmıştı.
Suat Özçağdaş'ın telefonunda yapılacak detayla incelemeyle fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği belirlenecek.
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