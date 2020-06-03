03 Haziran 2020, Çarşamba
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İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflayan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş için flaş karar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un 'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmada,   Üsküdar İlçe Başkanı ’ın cep telefonunda inceleme yapıldığı öğrenildi. İncelemeyle fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği belirlenecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'Lİ BAŞKAN İÇİN FLAŞ KARAR!

Üsküdar İlçe Başkanı , 21 Nisan'da öğle saatlerinde İletişim Başkanı 'un evini fotoğraflarken koruma polisleri tarafından fark edildi. Özçağdaş savcılığın talimatıyla alınan ifadesinde, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çektiğini kabul etti ,"İnşaat var mı diye fotoğraf çektim" dediği ve evin görüntüleri kendisine sorulduğunda da 'bilgisi olması için çektiği'ni söylediği öğrenildi. Yapılan soruşturmada Özçağdaş'ın polislere "yine geleceğim" dediği de tutanağa geçirildi.

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Olayın duyulmasından sonra sosyal medya hesabından Suat Özçağdaş, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Suat Özçağdaş'ın telefonunda yapılacak detayla incelemeyle fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği belirlenecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş 'Evin fotoğrafını çektiğim yalan' demişti İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ 'EVİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİM YALAN' DEMİŞTİ
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